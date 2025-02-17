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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يزور اليابان لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

زيارة وزير التعليم
زيارة وزير التعليم لليابان
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بدأ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، زيارته الرسمية إلى اليابان بلقاء مجموعة من المسؤولين البارزين في وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية،  وذلك بهدف استعراض التجربة اليابانية الرائدة في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين.

خلال اللقاءات، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى دورها الفاعل في تطوير مهارات الطلاب غير المعرفية مثل مهارات التعاون وبناء العلاقات الإنسانية. 

كما تمت مناقشة خطط التوسع في إنشاء المزيد من هذه المدارس، التي بلغ عددها حاليًا 58 مدرسة في 26 محافظة.

الوزير استعرض أيضًا نظام التعليم في اليابان، بما في ذلك كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير المناهج الدراسية بشكل دوري كل عشر سنوات. 

كما تم التطرق إلى استخدام التكنولوجيا في التدريس، حيث يتم تدريس البرمجة من المرحلة الابتدائية، واستخدام التطبيقات الإلكترونية لإجراء التقييمات وتقديم خطط علاجية.

الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التعليمية بين مصر واليابان، وتبادل أفضل الممارسات لتحسين جودة التعليم في البلدين.

التجربة اليابانية التربية والتعليم والتعليم الفني الخبرات بين البلدين