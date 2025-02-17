ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33626 طن تشمل : 6718 طن يوريا و 200 طن اسمنت معبأ و 1600 طن حديد و 1406 طن كلينكر و 152 طن كاولينا و 6000 طن جبس معبأ و 17550 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46387 طن تشمل : 2356 طن حديد و 13139 طن ذرة و 9480 طن قمح و 2500 طن سكر و 3000 طن ابلاكاش و 12612 طن خردة و 3300 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3653 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 15933 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 19944 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5781 حركة .