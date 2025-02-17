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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السويد: من غير المستبعد إرسال قوات لأوكرانيا كجزء من قوة لحفظ السلام بعد الحرب

السويد
السويد
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قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إنه من غير المستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا كجزء من أي قوة لحفظ السلام بعد الحرب، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

يذكر أن مسئولين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة سيعقدون محادثات في السعودية الأسبوع المقبل للتحضير لاجتماع محتمل بين قادة الدولتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج".

وأوضحت "بلومبرج" إلى أن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي سيناقشان خلالها الحلول المحتملة للنزاع في أوكرانيا، قد تجري قبل نهاية الشهر.

وأكدت "بلومبرج" إلى أن تفاصيل الاجتماع، بالإضافة إلى قائمة المشاركين، لم يتم تحديدها بعد. ويهدف المبعوثون إلى تحديد موعد للقمة قبل بدء شهر رمضان.

وزيرة الخارجية السويدية أوكرانيا الحرب روسيا الولايات المتحدة السعودية بلومبرج