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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السويد "لا تستبعد" إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

السويد
السويد
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قالت وزيرة خارجية السويد، اليوم الاثنين، إن بلادها "لا تستبعد" إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.

 وأضافت ماريا مالمر لإذاعة "سفيرجيس راديو" العامة:"علينا أولًا أن نتفاوض الآن على سلام عادل ودائم يحترم القانون الدولي. عندما نحقق هذا السلام، يجب الحفاظ عليه، ولهذا السبب، لا تستبعد حكومتنا أي شيء ".
يأتي هذا التصريح في أعقاب تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أعلن أمس أنه مستعد لإرسال جنود إلى أوكرانيا إذا ثبت أن ذلك "ضروري" لضمان أمن بريطانيا وأوروبا حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

 

السويد أوكرانيا قوات حفظ سلام