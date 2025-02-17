السويد "لا تستبعد" إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

قالت وزيرة خارجية السويد، اليوم الاثنين، إن بلادها "لا تستبعد" إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.

وأضافت ماريا مالمر لإذاعة "سفيرجيس راديو" العامة:"علينا أولًا أن نتفاوض الآن على سلام عادل ودائم يحترم القانون الدولي. عندما نحقق هذا السلام، يجب الحفاظ عليه، ولهذا السبب، لا تستبعد حكومتنا أي شيء ".

يأتي هذا التصريح في أعقاب تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أعلن أمس أنه مستعد لإرسال جنود إلى أوكرانيا إذا ثبت أن ذلك "ضروري" لضمان أمن بريطانيا وأوروبا حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.