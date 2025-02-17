وكيل "رياضة الفيوم" يناقش أداء عمل لجنة شئون العاملين.. صور

عقد عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، اجتماعا صباح اليوم، بلجنه شئون العاملين بالمديرية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تحسين اداء العمل وتعزيز كفائته، وفقا لتوجيهات الوزير الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتحت رعايه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لمناقشة واعتماد العلاوة التشجيعية ووضع آليات العمل وخدمة الزملاء العاملين في قطاع الشباب والرياضة، ومدي تنفيذ العلاوة التشجيعية كأحد الوسائل لدعم وتحفيز العاملين على تقديم أفضل أداء ممكن، ووضع خطة عمل واضحة تشمل آليات تنفيذية محددة لتحسين ظروف العمل وخدمة العاملين.

أكد فهمى، التزام الوزارة بتوفير كافة السبل والإمكانيات التي من شأنها دعم وتطوير العاملين في قطاع الشباب والرياضة، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع الموظفين والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم لتحسين الأداء.

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