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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى كامل يرزق بأول حفيدة

مصطفى كامل
مصطفى كامل
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رزق نقيب الموسيقين المطرب مصطفى كامل، بأول حفيدة له، وشارك متابعيه بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وقال مصطفى كامل: “اللهم لك الحمد كل الحمد.. ولك الشكر كل الشكر يارب..رزقنا الله بأول حفيدة غالية يوسف حكيم، اللهم أحفظها بحفظك وأشملها برعايتك وكرمك وأجعلها وش الخير، علي أبوها وأمها وعلينا جميعا”.

مصطفى كامل يحتفل بحفل زفاف ابنته

احتفل المطرب مصطفى كامل بحفل زفاف ابنته فرح في شهر مايو الماضي، وسط حضور ضخم من نجوم الوسط الفني، أبرزهم، محمد منير، وليد توفيق، أحمد جمال، محمد حماقي، دياب، محمد محيي، رضا البحراوي، بوسي، محمود الليثي وأخرين.

وقدم النجم تامر حسني، مجموعة من أعماله الغنائية التي تفاعل معها الحضور، وأغنية "هادلعني"، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، كما غنى أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.

 

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