وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث مسألة وقف الحرب الأوكرانية

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المنتظر أن يجري محادثات مع مسؤولين روس بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وكان روبيو في تل أبيب قبل أن يتوجه إلى الرياض، حيث من المقرر أن يلتقي بقادة سعوديين قبل أن يواصل رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، وهذه هي جولته الأولى في الشرق الأوسط في منصبه الجديد في إدارة الرئيس دونالد ترامب.



ويرافق روبيو في الرحلة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي مايك والتز.



وتأتي المحادثات المقررة غدًا الثلاثاء في أعقاب محادثة هاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والتي وجه بعدها الرئيس الأمريكي كبار المسؤولين لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، والتي تعهد مرارا وتكرارا بإنهائها خلال حملته الرئاسية.



وعملت المملكة العربية السعودية بشكل متزايد على تعزيز دور الوسيط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مستغلة علاقاتها مع كلا الجانبين. حيث تقرر اختيار ترامب للرياض كمكان للمحادثات هو خطوة منطقية.