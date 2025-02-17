"نزيف بالمخ وحروق".. ننشر التقرير الطبي لضحايا عقار كرداسة المنهار

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة ١٠ اشخاص واصابة ٣ آخرون جراء انهيار عقار كرداسة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا، كما استعلمت عن صحة المصابين ال٣ و تسلمت تقرير طبي واف بحالتهم وتبين إصابة احدهم بنزيف بالمخ واخر بحروق بالوجه وآخر بكسور بالجسد.

وتبين أن الضحايا عمال مستأجرين تتراوح اعمارهم بين ١٨ عاماً و ٢٥ و ٣٩.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث إنهيار عقار بمنطقة كرداسة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري وبالفحص إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وتسبب في وفاة 10 أشخاص بينما أصيب 3 آخرين، وجري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.