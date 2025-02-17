حضر اليوم البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكيّة وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، افتتاح أعمال مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

وقال العبسي في كلمته: "إنطلاقًا من يوبيل الرجاء، يشكّل هذا الإجتماع علامة رجاء، فإخوتنا يستمدّون الرجاء من هذه اللّقاءات الّتي نعقدها في ما بيننا.

وأضاف ان المسيح أرسى قواعد الرجاء حين أعطانا التطويبات الّتي تشكّل القاعدة الأساسيّة للرجاء المسيحي. والرجاء يولد الفرح ونحن بحاجة في بلادنا إلى أن نكون علامة فرح وبالتّالي مصدر رجاء.