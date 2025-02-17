ننشر التحقيقات الأولية في وفاة 10 وإصابة آخرين إثر انهيار عقار بكرداسة

انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة لمعاينة عقار كرداسة المنهار

وكشفت المعاينة أن العقار مكون من ٣ طوابق، ويقع على مساحة ١٥٠ مترا.

كما اضافت المعاينة أن انهيار العقار نتج عن حدوث انفجار غازي بالطابق الثاني.

وشكلت النيابة العامة لجنة هندسية لفحص باقى اثار العقار ومعرفة مدى خطورته على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث إنهيار عقار بمنطقة كرداسة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري وبالفحص إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وتسبب في وفاة 10 أشخاص بينما أصيب 3 آخرين، وجري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.