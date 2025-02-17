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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط قائد دراجة نارية تسبب في وفاة شخص بالتجمع الأول

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد دراجة نارية اصطدم بأحد الأشخاص محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالتجمع الأول.

كان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) للطريق محل البلاغ اصطدمت به دراجة نارية ولاذ قائدها بالفرار، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، كما تبين انتهاء التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.

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