من 20 إلى 720 جنيهًا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2025

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، يتسأل العديد من المواطنين عن أسعار ياميش رمضان من بلح، مكسرات، وفواكه مجففة.

وتزامنًا مع هذه الاستعدادات، التقت "البوابة نيوز" بأحد العطارين في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، والذي رصد تفاصيل الأسعار وأسباب تغيراتها مقارنة بالعام الماضي.

وقال أحد العطارين بالجيزة: “إن البلح يتوافر بعدة أنواع، منها البلح السكوتي الشهير، وكذلك نوعين آخرين هما أبو علي وأبو حسن”.

وأوضح أن أسعار البلح تتراوح من 25 إلى 60 جنيهًا للكيلو، وهناك نوع من البلح يتم بيعه بـ20 جنيهًا، وهو المخصص للاستخدام في شنط رمضان. والفرق بين الأنواع يكمن في حجم البلح؛ هناك بلح صغير وآخر كبير، ويظهر الفرق أيضًا في الملحمة والذوق، حيث يكون البلح الكبير أكثر جودة، بينما البلح الصغير يُستخدم عادة للشنط والهدايا الرمضانية.

وأضاف، أن الأسعار هذا العام مشابهة للعام الماضي، لكن هناك فارق طفيف بين الأسعار هذا العام والآخر، حيث ارتفعت الأسعار من 2 إلى 3 جنيهات فقط، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على حركة البيع.

وقال: "الناس دلوقتي لما يجي يشتروا كيلو بلح، بقا يشتروا نص كيلو، واللي كان بياخد اتنين كيلو بقا بياخد كيلو، وهكذا.. التأثير مش كبير، لكن واضح في استهلاك المواطنين."

كما أشار العطار إلى أسعار المكسرات والفواكه المجففة التي يتم بيعها في منفذ المنتجات الزراعية بالعمرانية، حيث تتوافر بأنواع مختلفة بأسعار متنوعة:

القراصيا (الجامبو): 280 جنيهًا للكيلو

الزبيب الأرانيك: 200 جنيه للكيلو

الزبيب المصري: 180 جنيهًا للكيلو

البندق: 560 جنيهًا للكيلو

اللوز المقشر: 540 جنيهًا للكيلو

عين الجمل المقشر: 540 جنيهًا للكيلو

الفستق: 720 جنيهًا للكيلو

جوز الهند: 240 جنيهًا للكيلو



أما بالنسبة للياميش، فقال العطار: "اليميش هذا العام يأتي بثلاث أنواع أساسية: الأول بـ 300 جرام، والثاني بـ 400 جرام، والأكبر منه يصل إلى 430 جرامًا، وهو ما يُسمى بالجامبو الكبير."

وتابع قائلا: إن التجهيزات الخاصة بشهر رمضان تتضمن عروضًا ترويجية على بعض السلع لتخفيف العبء على المواطنين.

واضاف: "نحن نقدم عروضًا خاصة على المكرونة، حيث يكون الكيس الذي وزنه 400 جرام بسعر 10 جنيهات، وهو عرض يساعد كثيرًا الأسر التي تحتاج لشراء كميات كبيرة من السلع بأسعار معقولة."

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