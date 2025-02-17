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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمدينة صيدا جنوبي لبنان

مسيرة إسرائيلية تستهدف
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمدينة صيدا جنوبي لبنان
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لاستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة قي مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقال أحمد سنجاب، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بإن مسيرة إسرائيلية قامت بإطلاق صاروخ على سيارة بالقرب من الملعب البلدي، بمدخل مدينة صيدا من جهة بيروت، مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة.

وأوضح أن هذه أول عملية ينفذها جيش الاحتلال بهذه الطريقة، وفي هذه المنطقة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى أن القصف الإسرائيلي للسيارة هو عملية اغتيال.

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