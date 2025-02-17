"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تثمن الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ

ثمن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، خاصة في ظل العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يسمح بنجاح مخططات تهجيره.

وقال الشوا - في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) للأخبار، اليوم الاثنين - "نُقدر الدعم المصري المتواصل سواء في الاستجابة الإنسانية لإدخال المساعدات وتقديم العلاج للجرحى والدعم السياسي والدبلوماسي على كافة المستويات من أجل مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي" مُشيدا بجهود الوساطة المصرية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذه في ظل التعنت الإسرائيلي والمماطلة في تنفيذ بنوده خاصة المرحلة الأولى المتعلقة بالبروتوكول الإنساني.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعتمد على المساعدات التي تدخل بشكل أساسي من مصر، ويواصل الاحتلال عرقلة دخول المساعدات خاصة المتعلقة بالآليات والبيوت المتنقلة التي من شأنها إيواء المواطنين الفلسطينيين والمواد الأساسية التي تدخل في إعادة تأهيل البنى التحتية وخاصة شبكات المياه والمستشفيات، مؤكدا أن الاحتلال يمعن بكل الوسائل في تعميق الأزمة الإنسانية وإدامتها إلى أطول فترة ممكنة.

