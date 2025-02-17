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الإثنين 17 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 102 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمس الموافق 15 فبراير الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع. 

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت أمس الموافق 15 فبراير الجاري من ضبط سيارة ربع نقل محمله ب 1850كيلو زيت طعام مجهول المصدر - 450كيلو اضافات اعلاف منتهيه الصلاحية بأحد شركات الأعلاف- تجميع 10 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي نصف طن - مصنع آيس كريم بدون ترخيص-دهانات منتهية الصلاحية- سجائر اذيد من السعر الرسمي- منظفات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير عدد  33 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس-، عدم وجود قائمه وعدم نظافة ادوات العجين  كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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تموين الفيوم محافظة الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم ضبط 102 مخالفة تموينية بالفيوم