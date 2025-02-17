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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الاقتصاد الإيراني: طهران أعدت سيناريوهات مختلفة للتغلب على التحديات المستقبلية

وزير الاقتصاد الإيراني
وزير الاقتصاد الإيراني عبدالناصر همتي
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قال وزير الاقتصاد الإيراني عبدالناصر همتي، إن إيران أعدت سيناريوهات مختلفة للتغلب على التحديات المستقبلية. 

وأضاف همتي- في تصريح، أوردتها وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية- أنه من الطبيعي أن تطبق إيران أساليب مختلفة لتحييد جراءات واشنطن ضدها، مشيرا إلى العقوبات التي فرضتها أمريكا على طهران خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى.
وأكد أن النمو الاقتصادي الإيجابي والتعاون المتزايد مع مختلف البلدان في المنطقة والعالم كان نتيجة للتدابير التي اتخذتها إيران، مشيرا إلى أن بلاده وضعت الخطط الضرورية لتخفيف تأثير العقوبات كما جهزت سيناريوهات مختلفة لتنفيذ أجندتها الاقتصادية وهي على استعداد لأي موقف.

التحديات المستقبلية إيران