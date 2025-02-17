السيسي ورئيس غينيا الاستوائية يؤكدان التزامهما بالعمل سويا لتحقيق مصالح أفريقيا في المحافل الدولية

استعرض الرئيسان السيسي، وأوبيانج نجيما سبل تعزيز آليات العمل في الاتحاد الأفريقي، وتفعيل برامجه المختلفة لدعم العمل الأفريقي المشترك، مؤكدين التزامهما بالعمل سوياً بما يحقق مصالح القارة في المحافل الدولية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "أوبيانج نجيما" رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك على هامش مشاركة الرئيسين في معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين شددا على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات، حيث أكد الرئيس على استعداد مصر للمشاركة في جهود التنمية في غينيا الاستوائية، وذلك في إطار حرص مصر على دعم الدول الأفريقية الشقيقة، وإيماناً منها بالمصير المشترك لشعوب القارة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تحقيق الإستقرار فيها.

كما استعرض الرئيسان سبل تعزيز آليات العمل في الإتحاد الأفريقي، وتفعيل برامجه المختلفة لدعم العمل الأفريقي المشترك، مؤكدين التزامهما بالعمل سوياً بما يحقق مصالح القارة في المحافل الدولية.