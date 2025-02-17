“بحوث البساتين” يصدر توصيات للمزارعين للتعامل مع المحاصيل البستانية

قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية انه تم إصدار حزمة من التوصيات الفنية للتعامل مع محاصيل الخضر والفاكهة خلال فبراير 2025 وان هذا يأتي في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز وتوعية المزارعين في التعامل مع محاصيل الخضر والفاكهة فبراير ٢٠٢٥.

وتأتي تلك التوصيات كالاتي:

الزيتون:

رش يوريا منخفضة البيوريت بتركيز من 0.5 : 1% ويفضل إضافة البورون مع محلول الرش بتركيز 100 سم / 100 لتر.

رش الأشجـار للمرة الأولى بالعناصر الصغرى (حديد- زنك- منجنيز) بمعدل 3 جم/ لتر ماء فى صورة كبرتيات او 1/2 جرام /لترإذا كان العنصر مخلبى مع إضافة 5 جرام يوريا/ لتر ماء لرفع مقدرة الأوراق على الامتصاص ويكون الرش صباحا أو مساء.

- عدم تعطيش الأشجار نهائيا وضبط المقنن المائى على قدر الأمكان للشجرة بدون زيادة او نقصان.

الرمان:

- الانتهاء من التقليم الشتوى للأشجار وذلك بإزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتشابكة والمتداخلة لفتح قلب الشجرة للضوء ويراعى أن يكون قطع الأفرع مستويا مع عدم ترك كعوب بالشجرة وإزالة مخلفات التقليم خارج المزرعة.

- رش الأشجار بعد التقليم مباشرة بزيت معدنى وأوكسى كلورو النحاس بمعدل 3 كجم/1000 لتر ماء أو رش كوسيد 101 (77%) W.P بمعدل 150جم/100 لتر ماء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ابو الوفا وكيل معهد البساتين للارشاد والتدريب انه فيما يتعلق بمحصول البيكان:-

تطعيم الشتلات فى أواخر شهر فبراير (بالقلم) .

وتقلع الشتلات ملشا فى أواخر فبراير وتنقل للبستان المستديم وذلك بعد تقليم الجذور وإزالة المكسور والمصاب منها.

الجوجوبا:

بداية من فبراير يتم بداية التسميد الآزوتى لتشجيع النموات الجديدة ولتشجيع تفتح الأزهار فى الربيع بواقع 25 : 30 جم نيتروجين صافى للشجرة المنتجة شهريا.

الفاكهة المتساقطة: (التفاح - الكمثرى - الخوخ - المشمش - البرقوق ):

رش كاسرات السكون (سيناميد الهيدروجين) للأشجار المثمرة مع الزيت المعدني للكمثرى بتركيز 2% مع 3% زيت معدني، والبرقوق ما عدا صنف هوليود والأصناف الحديثة بتركيز 1% مع زيت معدني بتركيز 2%، وبالنسبة للمشمش بتركيز 1.5% مع زيت معدني 3% وذلك بداية من النصف الأول من فبراير طبقاً لإستيفاء الأشجار من 60% من إحتياجات البرودة.

وأشجار الخوخ المبكرة ابتداء من الأسبوع الثانى من فبراير يتم رش مبيد أزوثيب بمعدل 120جم/100لتر ماء + لتر أحماض أمينية + 1ك مركب عناصر صغرى +300جم حديد مخلبى 13%/600 لتر ماء.

لا يتم إضافة أسمدة آزوتية لأشجار الكمثرى ويتم البدء في برنامج مقاومة لفحة أزهار الكمثرى لصنف MKM المبكر.

الموالح

إضافة السماد العضوى الكامل التحلل خلال أشهر الشتاء بمعدل 15م3 للفدان ( أى 3 – 4 مقطف للشجرة) مخلوطاً بسماد سوبر فوسفات أحادى 15.5% فو2أ5 بمعدل 150 كجم / فدان ومضافاً إليهم 100 كجم كبريت زراعى للفدان.

النخيل :

فصل زرعه الفسائل ذات الأحجام المناسبة في الجور المعدة من قبل.

لف الفسائل المزروعة حديثاً بالليف والسعف لحمايتها من الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

البدء بإجراء عملية التلقيح للنخيل في نهاية الشهر خاصة للأصناف المبكرة كما يمكن إجراء عمليه الخف بإزاله بعض من الشماريخ الزهرية أو قطع جزء منها.

الموز:

إضافة العناصر الصغري أسبوعياً بمعدل 250جم سلفات زنك + 250 سلفات منجنيز + 250 جم حديد مخلبي.

المانجو:

يبدأ ظهور الشماريخ الزهرية المبكرة وهذا التزهير مبكر لذلك يجب قصف الشماريخ الزهرية المبكرة باليد وليس بالقص.

العنب:

البدء فى التقليم الشتوى للأصناف المتأخرة فى الاراضى الطينية فى أخر فبراير.

استخدام احد كاسرات السكون مثل الدورمكس3-5% بعد أجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية.

الفلفل :

1- البدء فى زراعة مشاتل العروه الصيفيه العاديه والمتأخره بالطريقه المعتاده مع توفير الحمايه لها من البروده والصقيع.

2- أستمرار العنايه بزراعات الفلفل الشتوى وتسميدها بإضافة 150 كجم من سماد سلفات النشادر أو 100 كجم من سماد نترات النشادر /فدان.

3- استمرار زراعة شتلات الفلفل فى العروه الصيفيه المبكره فى الأماكن الدافئه مع توفير الحمايه لها من البروده والصقيع.

4- استمرار العنايه بعروة الأقبيه البلاستيكيه وفتح النفق يومياً من الناحيه الجنوبيه أو الشرقيه حسب الظروف الجويه كنوع من التقسيه للشتلات.

الباذنجان :

1- البدء فى زراعة شتلات الباذنجان فى العروه الصيفيه المبكره فى الأماكن الدافئه مع توفير الحمايه لها من البروده والصقيع.

2- البدء فى زراعة مشاتل العروه الصيفيه العاديه والمتأخره كما فى الفلفل.

3- استمرار العنايه بعروة الأقبيه البلاستيكيه كما فى الفلفل.

* يجب أن يكون الري على الحامى وعلى فترات متقاربه ويستحسن أن يكون الرى فى الصباح الباكر.

الطماطم: المشتل

زراعة مشتل العروة الصيفية العادية , الأصناف (كاسل روك) و الهجن ( سارة -ياسمين - اطلس برايد – فاكولتا-اليسا)

ضرورة التغذية الورقية للمشتل والرش الفطرى الوقائى مع مداومة الرش ضد النيماتودا وقبل النقل يجب تقليل الرى لتقسية النباتات حتى تشتل بحالة قوية

الحقل المستديم.

استمرار جمع ثمار زراعات العروة الشتوية.

إضافة الدفعة الخامسة والأخيرة من السماد للهجن القوية للعروة الشتوية بعد الجمعة الثانية (50 كجم سلفات بوتاسيوم+ 50 كجم نترات كالسيوم)

إضافة الدفعة الرابعة من السماد لعروة الأقبية عند النضج او بعد حوالى 90 يوم من الشتل (100 كجم نترات نشادر + 50كجم سلفات بوتاسيوم+ 50كجم نترات كالسيوم).

فى منتصف فبراير يتم نقل الشتلات المنزرعة فى شهر يناير (العروة الصيفى المبكرة) للأرض المستديمة والزراعة على الريشة البحرية.

الفاصوليا

زراعة العروة الصيفية فى الاراضى السابق تجهيزها فى الشهر الماضى

معاملة البذور قبل الزراعة بالمطهرات الفطرية لتطهير مهد البذرة .

اضافة العقدين للبذور عند الزراعة فى الأراضى الجديدة أو المستصلحة حديثا وذلك بتلقيح تقاوى الفدان بمعدل 2 كيس عقدين.

الفلفل – الباذنجان:

المحافظــة علــى تدعيــم النباتــات داخــل الصــوب بالخيــوط الأفقية وتوجيــه النباتــات بحيــث ألا تتكســر الأفرع.

يجب إزالة الافرع الخضرية التى تظهر فى اباط الاوراق وحتى منطقة التفريع الرئيسية فى النبات مع الحفاظ على الاوراق الحقيقية دون إزالة.

استمرار غلق الصوب ليلا وفتحها نهارا للحفاظ على الحرارة و الرطوبة النسبية المناسبة.

البدء فى جمع محصول الفلفل الأخضر ويكـون جمـع الثمار بالعنـق لتتحمل التسـويق فتـرة طويلـة دون تلف .

إزالة الثمار المشوهة من النباتات أولا بأول.

ويوصى بتنظيف الأسقف والشبك وذلك لتحسين اختراق أشعة الشمس إلى داخل الصوبة وخاصة إثناء فترات العقد.

تجهيـز وزراعـة مشـاتل العـروة الصيفيـة المبكـرة للفلفـل والباذنجـان بنفـس الطريقـة السـابق ذكرهـا فـى العـروة الشـتوية للفلفـل.

الطماطم:

يجب المرور والتأكد باستمرار من سلامة الأغطية والأبواب الخاصة بالصوب للحفاظ على النباتات والمحصول من أثر انخفاض الحرارة وللوقاية من مخاطر تيارات الهواء الباردة والصقيع واحتمال هبوب الرياح.

التأكد من غلق أبواب الصوب أثناء الليل للمساعدة على تدفئة النباتات.

الحرص على التهوية الجيدة للصوب البلاستيكية منخفضة التكاليف نهارا بفتح الباب الجنوبي أولا ثم الشمالي بعده بربع ساعة ليتم تجديد هواء الصوبة ولضمان عدم زيادة الرطوبة وانتشار الأمراض الفطرية بالنباتات والثمار.

تطبيق إضافة الأسمدة بالكميات المناسبة لمرحلة العقد والإثمار مع مراعاة تنظيم الري لتلافي مخاطر تساقط الأزهار والعقد وتشقق الثمار الناتج عن تذبذب الري.

الاهتمام بالرش الورقي بالعناصر الصغرى وكذلك المركبات التي تزيد من تحمل النباتات لانخفاض الحرارة أثناء الشتاء.

إجراء عملية التوريق بإزالة الأوراق المسنة والمصابة أسفل العناقيد التي بدأت في التلوين (عمالة مدربة)، وإزالة المخلفات الورقية خارج الصوبة مباشرة حتى لا تتسبب في زيادة أعداد الآفات والحشرات بالتغذية عليها.

فتوفير عبوات مناسبة لجمع المحصول ومراعاة أن يتم الجمع بحرص حتى لا تضار النباتات بالشد الزائد وتتلف أو تتكسر العناقيد التي تحمل الثمار (عمالة مدربة).

الخيار:

ترقيع الجور الغائبة :يتم بعد اسبوع من الزراعة في كلا من العروتين الربيعي المبكر والمتوسط ، ويستلزم ان يكون بشتلات من نفس الصنف ونفس العمرحتى تكون متجانسة.

بخصوص العروة الخريفى المتوسط التي تم زراعتها فى اوائل أكتوبر والخريفى المتأخر او الخريفى المستمر التي تم زراعتها فى النصف الثاني من أكتوبر:

الاستمرارفي الري والتسميد ومراعاة الاهتمام بعمليات التربية والتقليم وتوجيه النباتات حتى نتمكن من الحصول على أفضل محصول كما وجودة.

وتستمر هذه العمليات لنباتات العروة الخريفي المتوسط حتى انتهاء الجمع في أواخر فبراير بينما تستمر في نباتات العروة الخريفي المتأخر او المستمر والتي تم زراعتها فى اوخر شهر أكتوبر حتى نهاية شهر أبريل.

إزالة الأوراق القديمة والمصابة والتخلص منها خارج الصوبة.

الاهتمام بجمع الثمار لنبات الخيار (يكون الجمع بمعدل ٢ الي ٣ مرات أسبوعيا) المنزرعة في عروات الخريفى المبكر، والتى اوشكت نباتاتها علي الانتهاء (حيث متوقع نهايتها في أواخر يناير).

تجهيز أرض الصوب: لزراعة العروة الربيعي المبكر والتي يستلزم زراعة نباتها في اوائل فبراير والربيعي المتوسط والتي يستلزم زراعة نباتاتها قبل منتصف فبراير .

التأكد من خلو ارض الصوبة من بقايا النباتات القديمة وللحشائش ويفضل رش الصوبة بأحد مبيدات الآفات بالأخص الاكاروسية.

تجهيز الأرض بإضافة الكميات الموصى بها من الأسمدة العضوية السابقة التحلل والأسمدة المعدنية الأساسية بالكميات الموصى بها.

إقامة المصاطب وفرد شبكة الري وتثبيت الخراطيم واختبار كفاءة شبكة الري وتشغيل شبكة الري قبل الزراعة بيومين على الاقل.

الكنتالوب:

يستمر تغطية نباتات الكنتالوب بالانفاق البلاستيكية ويراعي التهوية في نهاية هذا الشهر الذي تتكون فيها

الازهار الخنثي لزيادة نشاط الحشرات الملقحة .

زراعة شتلات الكنتالوب في الارض المكشوفة في منتصف الشهر في المناطق الدافئة عند بداية تحسن الظروف الجوية.

الفراولة:

عمل توريق جائر بعد دورة الإثمار الأولى في الزراعات الفرش.

رفع التسميد البوتاسى لمزارع الفريجو لبدء الإثمار فيها.

الرش بالكبريت الميكرونى3.5 جم للتر كل 10 أيام.

البطاطس :

العروة النيلية (الخريفية ): الحصاد:

يجب إيقاف الري قبل الحصاد ب 1- 2 اسبوع وذلك لكي تجف التربة وتسهيل عملية الحصاد ولزيادةدرجة صلابة القشرة.

فى البداية يتم إزالة المجموع الخضري قبل الحصاد ب 24 – 48 ساعة حتى تتصلب القشرة ثم إزالة الدرنات المكشوفة والخضراء واستبعدها.

يجرى الحصاد يدويا بالفؤوس أو آليا باستخدام المحاريث يراعى فى عملية الحصاد تعميق السلاح تحت الدرنات حتى لا تصاب بالجروح أو يتم آلات الحصاد الميكانيكي.

الجمع فى أوعية مناسبة تسمح بتخلل التربة وعدم تعرض الدرنات للكدمات والتسلخات يجب عدم تعريض الدرنات للسقوط من ارتفاع أكثر من 30 سم.

ترك الدرنات فى مكان مظلل جيد التهوية للمدة 2-3ساعات حتى تتطاير رطوبة الحقل ثم يتم الفرز وذلك باستبعاد الدرنات المجروحة والمصابة.

البابونج

استمرار جمع النورات كل أسبوع وخلال فبراير يتم اضافه الدفعه الثانيه من السماد الازوتى بمعدل 100 كجم /فدان سلفات نشادر توضع تكبيشا اسفل النباتات ثم تروى مباشره ويستخدم الكبريت الميكرونى بمعدل رشتين الفتره بينهما 15-20 يوم

القرطم

يتم إضافة دفعة من السماد الازوتي (سلفات النشادر) بمعدل ٧٥-١٠٠ كجم / فدان ، بالإضافة الي العناية بتنقية الحشائش الضارة قبل التسميد مع القيام بالري باعتدال حسب الحاجة خاصه في الأراضي المستصلحة حديثا.

الفرباسكم

يتم إضافة دفعة من السماد ٥٠-٧٥ كجم سلفات النشادر، بالإضافة الى حوالى ٢٥ كجم سوبر فوسفات، مع تقليم الأجزاء القديمة والجافة لضمان نمو سليم، كذلك الري باعتدال كل ١٠-١٥ يوم والحفاظ علي التربة رطبة.

الياسمين

بالنسبة للزراعات القديمة، يتم تقليم الشجيرات بإزالة الفروع الجافة والمصابة مع تربية الشجيرات بشكل كروي لسهوله الجمع. اما بالنسبة للزراعات الحديثة فيتم اعداد العقل للزراعة باستخدام الفروع السليمة الناتجة من التقليم في عمل عقل بطول ٢٥-٣٠ سم وتحتوي علي ٣ براعم وتعامل العقل بالمطهر الفطري توبسين ام بمعدل ٢ جم / لتر لمدة ١٥-٢٠ دقيقة، وتزرع العقل في أكياس حتي يتكون مجموع جذري مناسب ويتم الري كل ١٠-١٥ يوم، ويحتاج الفدان حوالي ١٠٠٠-١٢٠٠ عقلة.

ويتم أيضا تجهيز الأرض المستديمة بالحرث والتزحيف واضافة السماد البلدي المتحلل بمعدل ٢٥ م٣ / فدان مع إضافة ٢٥٠ كجم سوبر فوسفات الكالسيوم و ٥٠ كجم كبريت زراعي، وتزرع الشتلات عمر سنة في جور علي مسافات ٢× ٢ متر او 1.5× 1.5 متر.

الريحان

يتم زراعه مشتل الريحان خلال الفتره من منتصف فبراير حتى اخر مارس ويحتاج الفدان 200-250 جم بذور جيده سليمه خاليه من بذور الحشائش وتعامل بمييد فطرى مناسب وتجهز ارض المشتل بالحرث الجيد واضافه 1.5م2 سماد بلدى قديم متحلل +12 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم +7 كجم سلفات نشادر +4 كجم سلفات بوتاسيوم لكل قيراط من المشتل.

البردقوش

تجهيز الأرض للزراعه خلال شهر فبراير حيث يحتاج الفدان الى 25-30 الف شتله .تضاف الاسمده بمعدل 20م2 سماد بلدى قديم متحلل او 10م2 كمبوست +200-300 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم للفدان .

محصول العتر

بعد نجاح العقلة واجراء العزقة الأولى تضاف الدفعة الأولى من السماد الازوتى خلال شهر يناير وذلك بمعدل 100 كجم /للفدان سلفات نشادر او ما يعادلها اما الدفعة الثانية فتضاف خلال شهر فبراير بعد العزقة الثانية وبنفس المعدل.

النعناع

تجهيز الأرض للزراعة بإضافة الأسمدة بمعدل ( 20م3 / فدان سماد بلدى متحلل أو 10 م3 كمبوست + 300 كجم / فدان سوبر فوسفات الكالسيوم + 50 - 100 كجم /فدان كبريت زراعي ) فى الأراضي القديمة اما فى الأراضي الجديدة فتضاف الأسمدة بمعدل 30م3 / فدان سماد بلدى متحلل أو 15 م3 كمبوست + 400 كجم / فدان سوبر فوسفات الكالسيوم + 50 -١٠٠ كجم /فدان كبريت زراعى) علي ان تزرع شتلات النعناع بطول ١٠ -١٢ سم ، تحتوي على برعمين او اكثر في النصف الثاني من فبراير.

الشطة

يحتاج الفدان الى ١٥٠ – ٢٠٠ جم بذور تزرع في المشتل في مساحه واحد قيراط.

حشيشة الليمون والسترونيلا

زراعة الفسائل في ارض تم حرثها مسبقا مرتين فى وجود السماد البلدى بمعدلات 20م ٣ بالإضافة الى سوبر فوسفات بمعدل 300 كجم، وتزرع الفسائل علي خطوط بين كل خطين 60سم اما المسافة بين الجور فهى 30سم، علي ان يكون الري كل أسبوع.