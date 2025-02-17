رئيس أونروا: نخطط لإعادة تنشيط العمل المؤقت للوكالة لدعم الفلسطينيين

حذر رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن مستقبل الفلسطينيين "غير مؤكد للغاية"، فيما يتعلق بما إذا كان وقف إطلاق النار في غزة سوف يصمد وكيف ستبدو عملية إعادة إعمار القطاع وإدارته المستقبلية.

وفي حديثه على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال فيليب لازاريني إن مستقبل الدولة الفلسطينية نفسها معرض للخطر.

وجاءت تصريحاته في وقت تعمل فيه الدول العربية على وضع خطة لإعادة الإعمار وإيجاد حل سياسي طويل الأمد لمواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر.

ومن المتوقع الكشف عن الخطة العربية في الأسابيع المقبلة، وتوقع لازاريني أن تكون هناك عملية سياسية "ستنتهي بالتأكيد بمؤتمر لإعادة الإعمار ".



وقال إنه يخطط لإعادة تنشيط الطبيعة "المؤقتة" للأونروا ، كما كان مقصودًا عندما تم إنشاؤها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد إنشاء إسرائيل. مضيفا إن الوكالة "يجب أن تتحول الآن إلى وضع انتقالي، وحان الوقت الآن لاستعادة الطبيعة المؤقتة للوكالة".