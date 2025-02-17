السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم جهود التنمية في غينيا الاستوائية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوبيانج نجيما رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك على هامش مشاركة الرئيسين في معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وتناول اللقاء الأوضاع المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تحقيق الاستقرار فيها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين شددا على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر للمشاركة في جهود التنمية في غينيا الاستوائية، وذلك في إطار حرص مصر على دعم الدول الأفريقية الشقيقة، وإيماناً منها بالمصير المشترك لشعوب القارة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تحقيق الإستقرار فيها، كما إستعرض الرئيسان سبل تعزيز آليات العمل في الإتحاد الأفريقي، وتفعيل برامجه المختلفة لدعم العمل الأفريقي المشترك، مؤكدين على التزامهما بالعمل سوياً بما يحقق مصالح القارة في المحافل الدولية.