خبير تحول رقمي: مصر صدرت خدمات تكنولوجيا المعلومات بـ6 مليارات دولار في 2024

قال الدكتور أشرف عطية، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوطينها في مصر، مشيرًا إلى أن هناك عنوان ضخم على مستوى الدول يقول لا تنافسية ولا تقدم ولا نوي إلا بالعلم والفكر والإبداع، وتطبيق هذا الكلام ونشره.

وأضاف "عطية" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن تطبيق استخدام تكنولوجيا المعلومات لا يتم إلا باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إذًا الأمم تتقدم في العلم، ونشر هذا العلم وتطبيقه يكون عبر تكنولوجيا المعلومات.

وتابع، أن تكنولوجيات المعلومات ليست مقتصرة على "السمارت فون"، ولا الأدوات التي تُستخدم هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات حديثة، إنما هذه التكنولوجيا تشمل مجموعة عناصر، منها الهارد وير ، أو الأجهزة المستخدمة مثل أجهزة الكمبيوتر، والشكبات حتى التليفون، وكل هذا يطلق عليه الهارد وير.

وأردف، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي: "هناك سوفت وير، وهو التطبيقات والبرامج المستخدمة، وهذا يشمل أشياء كثيرة، لأن تغييره يكون لحظي"، موضحًا أن مصر صدرت خدمات تكنولوجيا المعلومات السنة الماضية بقيمة 6 مليار دولار، ونقوم بتصنيع البرمجيات والخوارزميات، للتصدير.