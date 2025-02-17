مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج تدعم بنيتها التحتية بشراء جهاز مثبت تيار كهربائي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه في إطار جهود إدارة الجامعة لتطوير المنظومة الطبية وتعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية، تم شراء جهاز مثبت تيار كهربائي جديد "AVR” لخدمة مستشفى الطوارئ، بتكلفة 43 مليون جنيه، وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي وحماية الأجهزة الطبية من التقلبات الكهربائية.

وأوضح "النعماني"أن هذا الجهاز يعد إضافة نوعية للمستشفى، حيث يسهم في الحفاظ على كفاءة الأجهزة الطبية الحديثة، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى. وتعزيز قدرة المستشفي على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للحالات الطارئة والحرجة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الجهاز الجديد سيساعد في تقليل الأعطال الناتجة عن الانقطاعات المفاجئة أو التغيرات في الجهد الكهربائي، مما يعزز من جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية بأعلى جودة.

وأشار الدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان ادارة الجامعة بقيادة الدكتور حسان النعماني تواصل العمل على تحديث البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور سمير عبد المجيد مدير مستشفى الطوارئ انه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل الجهاز، وهو يعمل بكفاءة عالية مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لآلاف المرضى المترددين على مستشفى الطوارئ وتفادي حدوث اي مشكلات في التيار الكهربائي.

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