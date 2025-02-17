محافظ الفيوم يبحث مع وفد نادي الروتاري التعاون في تنفيذ المشروعات

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد نادي روتاري الفيوم، برئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب الإبجيجي، سبل التعاون المشترك في تنفيذ عددٍ من المشروعات والمبادرات التنموية، والأنشطة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة إيناس أبوالسعود السكرتير الفخري لنادي روتاري الفيوم، وأماني أمين نائب رئيس النادي، واللواء أشرف عبدالحفيظ أمين الصندوق، وكلٍ من اللواء أشرف عزيز، واللواء كامل بيومي، والدكتور محمد جميل المقداد، والدكتور سامح رمضان، أعضاء النادي.

استعرض رئيس نادي روتاري الفيوم، خلال الاجتماع، عدداً من الأنشطة والخدمات التي قدمها النادي، بمراكز وقرى المحافظة، في عدة مجالات أهمها الصحة، والتعليم، ومحو الأمية، والبيئة، والتنمية الاقتصادية، وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، والتوعية المجتمعية، وتدريب وتأهيل السيدات لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ عددٍ من القوافل الطبية بالقرى والمناطق النائية، وكذا تنظيم ماراثون واحتفالية للصم والبكم، في اليوم العالمي للصم والبكم خلال شهر سبتمبر الماضي، بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً استعداد أعضاء النادي، للتعاون الكامل مع كافة الجهات التنموية والخدمية علي أرض المحافظة لخدمة المواطن الفيومي.

ومن جهته أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع نادي روتاري الفيوم، في تنفيذ الأنشطة التنموية والخدمية التي تعود بالنفع والفائدة على أهالي المحافظة، مؤكداً علي أهمية التعاون المشترك والتشبيك الكامل بين كافة الجهات المعنية، عند تنفيذ الأنشطة والخدمات التنموية، لمنع تداخل الأعمال وتوجيه هذه الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، وكذا الاستغلال الأمثل لهذه الموارد طبقاً للحاجة المجتمعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

ووجه المحافظ، وفد نادي روتاري الفيوم، بإعداد خطة عمل للنادي، خلال الفترة المقبلة، في المحاور المجتمعية والتنموية المختلفة، وكذا أُطر التكامل الخدمي بين نادي روتاري الفيوم، والمحافظة، لافتاً إلى أن التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمحافظة، يُعد حجر الزاوية في نجاح هذه المبادرات، لخدمة المجتمع وتغطية احتياجاته، وتحقيق أقصى إستفادة من هذه المجهودات والخدمات، فضلاً عن تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة الفئات.

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