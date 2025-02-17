"الفالصو مش بيعيش".. عمرو سعد يثير الجدل برسالة غامضة

كتب الفنان عمرو سعد رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث قال: "البراند ما بيعملش بني آدم، البني آدم هو اللي بيعمل البراند، واللي يعمل الترند أصلي".

وأضاف عمرو سعد: "بس اللي بيعمله الترند فالصو، والفالصو مهما لمع لا بيعيش ولا بيسيب قيمة، فبلاش يا صاحبي تدور على قيمتك بره عنك، علشان الراجل القيم المأصل قيم بنفسه وعمله وحب واحترام الناس، مش قيم بالقماش والجلد ولا اللايك والشير".

عمرو سعد يخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل "سيد الناس"

ينافس الفنان عمرو سعد في الموسم الرمضاني بمسلسل "سيد الناس" الذي تدور أحداثه في إطار شعبي كذلك، حيث تنقلب حياة "جارحي" والذي يجسد شخصيته عمرو سعد، تمامًا بعد وفاة والده، يجد نفسه أمام مستقبل مجهول، مع ثروة ضخمة وماضٍ مليء بالأسرار، في الوقت نفسه، يواجه مجموعة من الأعداء والخصوم، مما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه.

يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" كل من، عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.