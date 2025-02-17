تحرير 371 محضرا تموينيا متنوعا بمراكز الفيوم خلال أسبوعين

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، والتي استعرضها تقرير سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

من جهته، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 371 محضراً تموينياً متنوعاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية"، منها 192 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بمخالفات نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وعدم وجود سجلات، إضافة إلى مخالفات أخرى.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 179 محضراً متنوعاً، لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود فواتير، وكذا مخالفات انتهاء الصلاحية، والغش التجاري، والبضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود ترخيص، وتجميع دقيق وسلع مدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 7600 كجم دقيق بلدي مدعم، و7500 لتر سولار بدون فواتير، وطن سماد زراعي محظور بيعه أو تداوله، كما تم ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وسناكس ومقرمشات منتهية الصلاحية وبدون بيانات، و8 كيلو جرام جبنة بيضاء ثلاجة، و25 لتر مشروبات غازية متنوعة.

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