تعثر في سداد الديون.. اعترافات متهم قتل صديقه في عين شمس

استمعت جهات التحقيق، لاعترفات عاطل قتل صديقه، بمنطقة عين شمس لتعثره فى سداد ديونه.

وقال المتهم انه كان قد سبق واقرض المجني عليه مبلغ مالي قيمته 5 الاف جنيه كونهما اصدقاء ، مشيرا الي انه عندما طالبه بالمبلغ المالي رفض رده اليه وماطل في ذلك وتجاهل أمره.

وأشار المتهم إلى أنه يوم الواقعة توجه إلى حيث يتواجد المجني عليه وطلب منه امواله فرفض متعللًا بضيق حالته المادية، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأضاف المتهم أنه على، اثر المشاجرة التي نشبت بينهما استل سلاح ابيض كان يخفيه بين طيات ملابسه وطعن المجني عليه بها فاسقطه غارقًا في دمائه.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم على إثرها الأخير على طعن شقيقه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.