دورة إسعافات أولية بكلية الصيدلة جامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف، دورة تدريبية للاسعافات الاولية لمنسوبى كلية الصيدلة بهدف التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية التي قد تكون سببا في إنقاذ حياة شخص، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة، وذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة فوزى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة حنان الزبلاوى عميد كلية التمريض، حاضر بها الدكتورة سحر جمال المدرس المساعد بكلية التمريض، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

تناول التدريب أساسيات انقاذ الحياة لتقليل المضاعفات وانقاذ حياة أى مصاب لحين الحصول على الرعاية والتدخل الطبى المتخصص، لحالات توقف التنفس والغصة والانعاش القلبى الرئوي والتسمم والحروق والكسور والاختناق وغيرها من الحوادث والاصابات الشائعة.