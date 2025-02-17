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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ندوة توعوية عن السمنة والعادات الصحية السليمة بكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة عن "السمنة والعادات الصحية السليمة"، وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي عميد الكلية، وحاضر فيها الدكتورة مروة عليوة المدرس بكلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وتناولت الندوة التي أُقيمت بهدف تنمية الوعي الطلابي، السمنة ومخاطرها على صحة الانسان والعادات الصحية السليمه وفتح باب الحوار مع الطلاب لمعرفة أنماطهم الغذائية لدعم الايجابي منها، وتجنب العادات الغذائية السلبية للحفاظ علي صحتهم.

رئيس جامعة بني سويف كلية الخدمة الاجتماعية السمنة والعادات الصحية السليمة