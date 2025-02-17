إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بميدان أبو النور في الفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة ناريه"تروسكل"، وذلك بميدان ابو النور بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظه الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه تروسكل، بميدان ابو النور بدائرة المركز، ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إنقلاب دراجه ناريه تروسكل وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.