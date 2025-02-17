133 طالبا يتنافسون ببطولة كأس الشهداء في خماسي كرة القدم بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعزز روح التنافس الشريف والعمل الجماعي بينهم، مشيرا إلى أن بطولة كأس الشهداء في خماسي كرة القدم تأتي تخليدا لذكرى الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن، وترسيخا لقيم الولاء والانتماء لدى الشباب، مؤكدا دعم الجامعة المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب البدنية والذهنية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، حيث تنافس 133 طالبًا يمثلون 19 فريقًا من مختلف كليات الجامعة؛ ما يعكس مدى الإقبال على النشاط الرياضي داخل الجامعة، لافتا إلى أن الدورين الـ 32 والـ 16 من البطولة قد أقيما بالفعل، فيما ستقام مباريات دور ربع النهائي اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير ، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية وفقًا لجدول التزامات إدارة الجامعة.

وتقام البطولة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، وإشراف تنفيذي الدكتور محمود إبراهيم شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد مصطفى الباز، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.