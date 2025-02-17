بالفيديو.. تفاصيل افتتاح معرض" إيطالي مصر" بالإسكندرية بحضور وزير الثقافة الإيطالي

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن زيارة وزير الثقافة الإيطالي ألكساندرو جولي، بالأمس إلى مكتبة الإسكندرية تزامنت مع احتفال المكتبة بافتتاح معرض "إيطالي مصر" الذي يكرم شاعرين إيطاليين.

وقال "زايد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن وزير الثقافة الإيطالي لديه مشروع لنشر الثقافة الإيطالية من خلال توزيع كتب باللغة الإيطالية في دول عديدة حول العالم، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه الفكرة، ويتضمن هذا المشروع 300 كتاب عن مصر.

وأضاف أن الوزير الإيطالي أليساندرو جولي أكد أن هذه الكتب تتناول معلومات عديدة عن نهر النيل والمستكشفين الإيطاليين الذين زاروا مصر، موضحًا أن مكتبة الإسكندرية تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب بلغات مختلفة.

وأردف، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الوزير الإيطالي عبر عن سعادته بزيارة المكتبة، وشعر وكأنه في مكتبة قديمة تعود للقرن الثالث قبل الميلاد بسبب الأجواء المميزة التي أحس بها هناك، موضحًا أن الوزير تحدث عن مكانة مصر وقيمتها الثقافية، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة.

وفيما يخص أنشطة المكتبة، أوضح زايد أن هناك استعدادات جارية لمهرجان الصيف ومعرض الكتاب، بالإضافة إلى تنظيم ندوة الأسبوع القادم للاحتفال بأم كلثوم، مؤكدًا أن المكتبة تهتم دائمًا بالفن وتحتفي بالفنانين والشعراء والأدباء، مختتمًا حديثه بالإعلان عن إطلاق جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية لأول مرة، والتي ستكون متاحة عالميًا، وتتناول هذا العام موضوع التكنولوجيا الخضراء.