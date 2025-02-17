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الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 52963 مخالفة مرورية متنوعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 52963 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها:

 (713) مخالفة السير بدون تراخيص.

(14) دراجة نارية مخالفة.

(41471) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(8) مخالفات موقف عشوائى.

 (944) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. 

(14) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإجراءات القانونية الإدارة العامة للمرور