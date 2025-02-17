بيراميدز يسعى للعودة لقمة الدوري في مواجهة مودرن سبورت "المتذيل"

يحل فريق بيراميدز وصيف ترتيب الدوري الممتاز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء اليوم الإثنين على ستاد السلام في الجولة 14 من الدوري الممتاز.

يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز واستعادة قمة الدوري الممتاز من الأهلي المتصدر بعد فوز الأخير على الإسماعيلي برباعية نظيفة امس.

ترتيب بيراميدز ومودرن سبورت

وتعد مباراة اليوم صراع الصدارة والقاع حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة بينما يتذيل مودرن سبورت جدول الترتيب برصيد 8 نقاط .



الظهور الأول لمدرب مودرن

تعد مباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز هي الظهور الأول للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد توليه قيادة مودرن رسميا.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد توجيه الشكر للمدرب الفرنسي دوما .

قائمة بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.