ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع ربة منزل في حريق نشب داخل شقة سكنية بالعياط

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق في حريق نشب داخل شقة سكنية بمركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف إصابة ربة منزل والتي تم نقلها إلي المستشفي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اصابة ربة منزل الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة السيطرة على الحريق امن الجيزة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة حريق داخل شقة حريق داخل شقة سكنية حريق نشب داخل شقة حريق نشب داخل شقة سكنية داخل شقة سكنية لقيت ربة منزل مصرعها مديرية امن الجيزة مركز شرطة العياط نشوب حريق داخل شقة سكنية مصرع ربة منزل