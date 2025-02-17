مصرع ربة منزل في حريق نشب داخل شقة سكنية بالعياط

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق في حريق نشب داخل شقة سكنية بمركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف إصابة ربة منزل والتي تم نقلها إلي المستشفي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.