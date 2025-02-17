ضبط سائق توك توك صدم سيدة أثناء سيرها في الشارع بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق توك توك لإصطدامه بمركبته بسيدة والتسبب في إصابتها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات للاصطدام بمركبة "توك توك" حال سيرها عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من إحدى السيدات بأنه أثناء سيرها بدائرة القسم إصطدمت بها مركبة "توك توك" حال سيرها عكس الإتجاه وفر قائدها هارباً مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.