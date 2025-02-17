انطلاق مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025| جائزة للابتكار وحلول الطاقة.. وحلقات نقاشية حول تكنولوجيا المناخ والهيدروجين الأخضر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 للطاقة، بتنظيم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025، ويعد المؤتمر منصة دولية مهمة للحوار العالمي حول الطاقة، والطاقة المتجددة وما يتعلق بها من مجالات الاستدامة والاستخدام والصناعة والبيئة والمناخ، وعمليات التحول النظيف للطاقة.

حضور واسع من الحكومات الدولية

ويشهد مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 للطاقة حضور لفيف من الشركات الدولية ورجال الصناعة، كما يحضر الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي، تعزيزا للعلاقات المصرية القبرصية في عدة مجالات من ضمنها مجال الطاقة، بما يوسع الاستثمار وفرص الصناعة والاستدامة.

كما يتحدث بالمؤتمر وزراء الطاقة من 9 دول، من الأردن، قبرص، نيجيريا، لبنان، اليمن، وجيبوتي، إضافة إلى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، من بينهم كلاوديو ديسكالزي – الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، لورينزو سيمونيلي – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، علي الجروان – الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، كلاي نيف – رئيس شركة شيفرون الدولية للاستكشاف والإنتاج، جون أرديل – نائب الرئيس للاستكشاف العالمي، إكسون موبيل، جيريش ساليغرام – الرئيس التنفيذي لشركة Weatherford

كما يحضر مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 للطاقة العديد من المسئولين في قطاع الطاقة، والمؤسسات الدولية المعنية بالطاقة والتحول النظيف للطاقة والبيئة والمناخ، إضافة إلى عمالقة شركات قطاع الغاز والنفط.

أجندة المؤتمر

يناقش مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 للطاقة عدة موضوعات مهمة في مجال الطاقة على رأسها التحول العادل في الطاقة، تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير حلول التكنولوجيا النظيفة.

كما يتيح المؤتمر والمعرض للشركات الناشئة عرض أحدث الابتكارات في الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة والمناخ، كما يمنح جوائز إيجيبتس للطاقة التي تكرّم الابتكار والتميّز التشغيلي في القطاع.

جائزة للابتكار والحلول

وتسلط جوائز “مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025” الضوء على الحلول المبتكرة التي تعالج التحديات في صناعة الطاقة وتدعم التحول العالمي في مجال الطاقة، من خلال أربع فئات مختارة بعناية.

وتعكس هذه الفئات الحاجة الملحة إلى الوصول الشامل إلى طاقة أنظف وأكثر أمانًاوحفاظا على البيئة والمناخ، والحلول الموثوقة التي تلهم التغيير الهادف والتقدم التحويلي من أجل تحسين حياة البشرية.

وسوف يتم الإعلان عن الفائزين يوم الثلاثاء 18 فبراير في حفل توزيع جوائز المؤتمر.

تكنولوجيا المناخ

ويستهل المؤتمر جلساته النقاشية اليوم الإثنين بحلقة نقاشية حول: "إنشاء مركز ناشئ لتكنولوجيا المناخ مزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

المتحدثون في الجلسة

حيث يسلط النقاش الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز صاعد للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، والتحديات التي تواجه زيادة الاستثمار في المنطقة.

مستقبل الهيدروجين الأخضر

ويناقش المؤتمر غدًا الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان: "المغرب ومصر بوابتين لتجارة الهيدروجين في إفريقيا"، حيث تناقش وضع المغرب ومصر نفسها كمحور للهيدروجين.

المتحدثون في الجلسة

إضافة إلى مدى تطور القارة الأفريقية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والموارد المتاحة ومدى امكانية الاستفادة منها والاستثمار في المشروعات النظيفة والتي تحافظ على البيئة والمناخ.

التحول الرقمي ومستقبل الطاقة في مصر

ويوضح الدكتور المهندس أحمد سلطان الخبير في مجال الطاقة والنفط، أن التحول الرقمي بصفة عامة هو المخرج الآمن للدولة المصرية ولإحداث تحول حقيقي في مستقبلها.

وأكد في دراسة نشرها المرصد المصري بعنوان “التحول الرقمي ومستقبل الطاقة” أنه تم وضع رؤية لتحقيق مفهوم شامل وقاعدة متكاملة للتحول الرقمي فى القطاع لتحسين وميكنة آليات العمل، وتيسير تداول المعلومات من خلال شبكة اتصالات موحدة للقطاع، وذلك انطلاقًا من دور قطاع البترول كلاعب أساسي فى تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الباحث السياسي وسفير شئون المناخ أحمد الحمادي، على أن مصادر الطاقة المتجددة هي الملاذ الوحيد أمام الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع مناحي الحياة وبما يحافظ على المناخ من الأضرار، وقد شرعت معظم دول العالم في إعداد وتأهيل البنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة.