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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. متحدث الحكومة: تخفيضات تصل 30% على السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعى إلى توفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن خاصة خلال شهر رمضان، ومن أهمها السكر والزيت والألبان والمكرونة والفول والعدس والأرز وكل السلع الأساسية، إضافة إلى السلع المطلوبة في رمضان مثل التمر والياميش وغيرها. 

وأضاف “الحمصاني” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن الدولة تسعى من خلال المعارض توفير أكبر قدر ممكن من السلع التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 30%. 

وتابع: "نحاول تلبية احتياجات المواطنين بصورة أساسية من خلال معرض أهلا رمضان، إذ أن هذا كان ضمن التوجيهات التي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس عندما طلب أن يكون البيع للمواطنين وليس للتجار".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن استهلاك المواطن يختلف عن التاجر الذي يتطلب شراء كميات ضخمة، لكن احتياجات المواطن حتى لو زادت في شهر رمضان ستكون ضمن احتياجات الأسرة المعروفة للجميع، بالتالي من خلال الجهات المشرفة على تنظيم المعرض لديها القدرة على التمييز من خلال الكميات التي يتم بيعها للتجار وللأفراد.

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