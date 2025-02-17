جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول المهارات الحياتية لمواجهة متطلبات المجتمع

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على تقديم البرامج التدريبية التي تساهم في بناء قدرات الأفراد وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، مشددا على أهمية امتلاك الأفراد لمهارات التفكير النقدي والإبداعي، والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات، إلى جانب تنمية الوعي الذاتي والتواصل الفعال، لما لذلك من دور رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص نجاح أكبر للأفراد.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع ووحدة تعليم الكبار بالجامعة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، حيث استهدف خمسين مدرسا وطالبا وطالبة، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على تقديم برامج تدريبية متكاملة تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإدراكا، مؤكدة أن المهارات الحياتية تعد عنصرا أساسيا في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات الحياة العملية والمجتمعية.

وتناول مفهوم المهارات الحياتية وأهميتها في تمكين الأفراد من التعامل بفاعلية مع التحديات المختلفة، بإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية حيث قدّمت المحاضرة الدكتورة رشا السيد عبد الله، مدرس مناهج وطرق تدريس بكلية التربية بجامعة قناة السويس، واستعرضت خلاله المجالات الرئيسية للمهارات الحياتية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وتشمل مهارات الاتصال والتواصل، وصنع القرار وحل المشكلات، والتفكير الإبداعي والنقدي، والوعي الذاتي والتعاطف، إضافة إلى الحزم والاتزان وضبط النفس، والمرونة في التعامل مع التحديات. كما تطرقت إلى دور المهارات الحياتية في تعزيز التنمية الشبابية الإيجابية، واعتماد السلوكيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية السليمة، بما يسهم في خلق أفراد قادرين على تبني ممارسات إيجابية تعزز من جودة حياتهم وتساهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا.

وجاء البرنامج التدريبي بالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بإشراف الدكتورة أميرة خيري مدير المركز، وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بإشراف الأستاذة حنان اسماعيل مدير الإدارة.

ونُظم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الجامعة لتعزيز وعي الطلاب والمعلمين بأهمية المهارات الحياتية، ورفع قدرتهم على التعامل مع المتغيرات المجتمعية بمرونة وكفاءة.