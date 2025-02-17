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الإثنين 17 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط يشارك في ختام مشروع أكاديمية الأمل للفنون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شارك وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط، في الحفل الختامي لمشروع اكاديمية الامل للفنون والرياضة الذي اقامته جمعية قرية الامل التي تترأسها ندى الفي ثابت، عضو مجلس النواب.

لقد أقيم الحفل في قاعة المجد للمؤتمرات في القاعدة البحرية برأس التين بالإسكندرية وشمل عروضا فنية ورياضية اداها الطلاب المتخرجون من ذوي الحاجات الخاصة، والفضل في هذا الإنجاز الإنساني يعود الى السيدة ندى الالفي ثابت التي تخدم الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة منذ عقود.

هذه ليست الزيارة الأولى التي يزور فيها وفد من المجلس قرية الامل ويجتمع الى رئيستها.

حيث تضمن وفد المجلس قد ضم، الى الأمين العام البروفسور ميشال عبس، الأمين العام المشارك القس رفعت فكري والإعلامية ليا عادل معماري، مسؤولة الإعلام ومنسقة العلاقات الكنسية والاعلامية في المجلس.

وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط اكاديمية الامل للفنون والرياضة ندى ألفي ثابت عضو مجلس النواب رأس التين بالإسكندرية