مصرع وإصابة 15 شخصا بحادث تصادم مروع أعلى محور روض الفرج

شهد محور روض الفرج بالقاهرة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بإصابات متفاوتة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور روض الفرج، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق الميكروباص السيطرة على المركبة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بسيارة سوزوكي تسير في نفس الاتجاه، الأمر الذي تسبب في انقلاب السيارتين نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 13 آخرين جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.