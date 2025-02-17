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الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 16 ألف طن و875 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث  تم تداول 16000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 875 شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 308 شاحنة و 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 567 شاحنة و 15 سيارة. 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل و Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل ودليلة  بينما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما  تم تداول 4300 طن بضائع و305 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2005 راكب بموانيها. 

بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الواردات