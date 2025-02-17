مستعمرون يهاجمون قرى نابلس ويعتدون على منازل وممتلكات المواطنين

هاجم مستعمرون، فجر اليوم الاثنين، عدة قرى في نابلس، حيث اعتدوا على منازل وممتلكات المواطنين. في قرية دوما، قاموا بتخريب مزرعة دواجن للمواطن ثائر دوابشة، وتحطيم نوافذ منزل إبراهيم دوابشة ورشقوا مركبة بالحجارة. كما هاجم المستعمرون منازل في قرية جوريش، ما أسفر عن تحطيم زجاج بعض النوافذ، دون إصابات.

وفي قرية عقربا، تعرض المواطن زاهي بني منية وأبناؤه للاعتداء بالضرب وسرقت عشرات من رؤوس الأغنام.

وفقًا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم تسجيل 2161 اعتداء من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين في يناير 2025، شملت هجمات مسلحة، إعدامات ميدانية، وتخريب الأراضي والممتلكات.

واستشهد مواطنان اليوم الاثنين متأثرين بجروحهما جراء إصابتهما برصاص وقصف الاحتلال في محافظتي رفح وخان يونس قبل يومين.

كما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئي خان يونس ورفح، وأطلقت آليات الاحتلال قنابل الإنارة فوق منطقة العزبة غرب رفح، بينما استهدفت أراضي المواطنين شرق بيت حانون شمال القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال شن حرب إبادة على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 48,271 مواطناً، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,693 آخرين، ولا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض في ظل صعوبة وصول فرق الإنقاذ.