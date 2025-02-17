بالفيديو.. الأرصاد: أجواء مشمسة حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم الإعلان عن حالة جوية مستقرة تمامًا بداية من هذا الأسبوع مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يستمر حتى نهايته موضحًا أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستكون فوق الـ 20 درجة مئوية طوال هذا الأسبوع.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون اليوم وغدًا وستصل العظمى على القاهرة إلى 23 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة على القاهرة وأغلب مناطق الجمهورية، وقد تتجاوز الـ 26 و27 درجة مئوية على المحافظات الجنوبية.

وأوضح، أن الأجواء ستكون مشمسة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار اليوم وغدًا نتيجة سيطرة امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متابعًا أن اليوم سيشهد اعتدال في سرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية ما عدا السواحل الشمالية الغربية والتي قد تشهد نشاط للرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح.

وأكد، أن الأجواء ستكون مستقرة تمامًا اليوم وغدًا ويومي الأربعاء والخميس يتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من سواحلنا الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، رغم استمرار درجات الحرارة أعلى من 20 درجة مئوية.