إحالة 18 عاملا بأوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية لإهدار 36 مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية عشر متهماً من العاملين الحاليين والسابقين بهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ ٣٦ مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ ٦٦ مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى.



كانت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة قد تلقت شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية والتي ضمنها المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له أثناء المراجعة.

عصام هويدي - رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار محمود عبد الحليم - مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف لفحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص، وتشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقدير القيمة

وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسئولية المتهمين - كل فيما يخصه ومدة عمله - حيال إهدار مبلغ قدره ٣٦ مليون جنيه من المال العام، نَتَجَ عن المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين بقيمة تفوق القيمة الحقيقة ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة مما تسبب في خصم تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق

فضلاً عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ ٦٦ مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير"سُدِدَّ منها ما يقارب ٣٠ مليون جنية خلال التحقيقات"، بخلاف مخالفات أخرى شملت عدم تجديد عدد ٦٥٩ عقد إيجار، وعدم طَرح مساحة ١٠٦ فدان للاستغلال مما ترتب عليه وجود عجز في المساحة المزروعة.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.

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