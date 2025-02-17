المعرض السنوي التاسع للكتاب بجامعة حلوان.. نافذة معرفية للطلاب والباحثين

انطلقت فعاليات المعرض السنوي التاسع للكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان، والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة القراءة بين طلاب الجامعة.



ويُعد هذا المعرض حدثًا بارزًا في المشهد الثقافي للجامعة، حيث يوفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين فرصة متميزة للاطلاع على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات. كما يسهم في تنمية مهارات البحث العلمي ويحفّز على اقتناء الكتب كمصدر أساسي للمعرفة والتعلم المستدام.

وشهدت فعاليات المعرض حضور نخبة من قيادات الجامعة، من بينهم الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى أبو هشيمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب مديري الإدارة العامة للمكتبات ومديري مكتبات الكليات بجامعة حلوان.

ويشارك في المعرض مجموعة كبيرة من دور النشر المتميزة، من بينها مؤسسة الأهرام، الأكاديمية، ميريك، الأنجلو، أوزوريس، مركز الكتاب للنشر، سمارت، روابط، المجموعة العربية للنشر، إيمك، المعرفة اللامحدودة، ودار العلوم، مما يثري تجربة الزوار ويوفر لهم خيارات واسعة من الكتب.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذا المعرض يمثل منصة ثقافية مهمة تعزز من دور الجامعة في نشر الوعي والمعرفة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الفعاليات التي تسهم في إثراء الفكر وتشجيع الطلاب على القراءة والبحث العلمي.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية متكاملة، حيث يُعد الكتاب أحد الركائز الأساسية للبحث والتعلم، وهو ما يدعم رؤية الجامعة نحو التميز الأكاديمي والعلمي.

وأضاف أشرف إمام، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، أن تنظيم المعرض السنوي يمثل إضافة نوعية لدعم وتطوير مقتنيات مكتبات كليات الجامعة والمكتبة المركزية، حيث يساهم في تزويدها بأحدث الإصدارات العلمية والمراجع المتخصصة. وأوضح أن عملية اختيار العناوين تتم وفق سياسة مدروسة تعتمد على ترشيحات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، بما يضمن تلبية احتياجات الأقسام الأكاديمية المختلفة، وتعزيز مصادر البحث العلمي والمعرفة داخل الجامعة.

هذا ويضم المعرض أكثر من 33 ألف كتاب عربي و43 ألف كتاب أجنبي تغطي مجالات متنوعة، منها الأدب، التاريخ، اللغات، الديانات، الفنون، السياسة، الاقتصاد، والقواميس وغيرها، مما يتيح للزوار فرصة الاستفادة من مصادر معرفية ثرية ومتعددة.

وتقام فعاليات المعرض بالمبنى الأرضي للمكتبة المركزية بجامعة حلوان، ويستمر خلال الفترة من 16 إلى 27 فبراير 2025، ليكون بمثابة ملتقى فكري يجمع بين عشاق القراءة والباحثين عن المعرفة.