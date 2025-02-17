ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل شقتها في بولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها صعقًا بالكهرباء، أثناء لهوها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بمصرع طفلة صغيرة إثر تعرضها للصعق الكهربائي داخل مسكتها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفلة 3 سنوات، نتيجة ملامستها لمشترك كهربائي أثناء لهوها، ما أدى إلى تعرضها لصعق كهربائي تسبب في وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات النيابة العامة امن الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بولاق الدكرو بولاق الدكرور صعق كهربائي صعق الكهرباء قسم شرطة بولاق الدكرور مصرع طفلة منطقة بولاق الدكرور منطقة بولاق