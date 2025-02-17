مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل شقتها في بولاق الدكرور

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها صعقًا بالكهرباء، أثناء لهوها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بمصرع طفلة صغيرة إثر تعرضها للصعق الكهربائي داخل مسكتها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفلة 3 سنوات، نتيجة ملامستها لمشترك كهربائي أثناء لهوها، ما أدى إلى تعرضها لصعق كهربائي تسبب في وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.