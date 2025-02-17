الزوارق الإسرائيلية تُطلق القذائف تجاه رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" إن قطاع غزة شهد اليوم تصعيدًا عسكريًا جديدًا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، فالزوارق الحربية الإسرائيلية لا تتوانى عن إطلاق قذائفها بشكل مستمر خاصة باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية في أقصي جنوب قطاع غزة.

وأضاف "بشير" في رسالة له على الهواء، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت شواطئ خان يونس جنوب القطاع، باتجاه الشريط الساحلي، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان، لا سيما الصيادين الذين يعتمدون على البحر كمصدر رزق أساسي.

وتابع، أن الاعتداءات لم تقتصر على البحر وشهدت المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية قصفًا متكررًا من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي أطلقت الرصاص بشكل عشوائي باتجاه منازل الفلسطينيين، بذريعة اقتراب بعضهم من المنطقة العازلة الممتدة على طول الشريط الحدودي الشرقي للقطاع.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد أكثر من 47 ألفا وإصابة أكثر من 111 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.