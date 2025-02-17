الخارجية الإيرانية:طهران تدافع عن برنامجها النووي ولن تسمح باى تهاون

الإثنين 17/فبراير/2025 - 10:12 ص

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، إن طهران متمسكة بالدفاع عن برنامجها النووي ولن تتهاون في هذا الشأن.

جاء تصريحه عقب إعلان إسرائيل والولايات المتحدة عزمهما التصدي للطموحات النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب وواشنطن تتعاونان بشكل وثيق في ملف غزة، وأنهما ملتزمتان بإحباط الطموحات النووية الإيرانية والتصدي لما وصفه بـ"العدوان الإيراني" في الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو، عقب اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس، أن الجانبين أجريا "مناقشات بناءة للغاية" حول عدة قضايا، مشددًا على أن "إيران تبقى القضية الأهم".

وتابع قائلًا: "إسرائيل والولايات المتحدة متحدتان في مواجهة التهديد الإيراني. لقد اتفقنا على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كما اتفقنا على ضرورة التصدي لنفوذها في المنطقة".