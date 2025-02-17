نائب المستشار الألماني: إدارة ترامب تعادي القيم الغربية والديمقراطية

انتقد روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنها تشن هجومًا على القيم الغربية المشتركة.

جاء ذلك بعد تصريحات جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، التي انتقد فيها الأحزاب الألمانية لرفضها التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وهو ما قوبل باستنكار من برلين.

وأضاف هابيك، عضو حزب الخضر، في مناظرة تلفزيونية: "ما كان يومًا ما في أوروبا قادمًا من أميركا يُتخلى عنه الآن، مثل سيادة القانون والديمقراطية الليبرالية والنظام القائم على القواعد".

كما انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مؤتمر ميونخ للأمن، واصفاً إياها بـ"العدائية" وناقداً إشارة فانس إلى "العصر النازي".

وأكد شولتز عبر منصة "إكس" رفضه لهذه التصريحات، مشيراً إلى أن الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا تتفق على "جدار الحماية" ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD)، الذي يقلل من أهمية ديكتاتورية هتلر.

كما أضاف شولتز أنه لن يتم قبول تدخل الغرباء في ديمقراطيتهم، مشدداً على أن الشعب الألماني يرفض تدخلات تؤثر في الانتخابات أو تشكيل الآراء لصالح هذه الأحزاب.

من جهته، انتقد فانس في المؤتمر السياسات الأوروبية حول قضايا مثل حرية التعبير والهجرة، محذراً من تهديد داخلي لأوروبا يتعلق بتراجع القيم الأساسية التي تشترك فيها مع الولايات المتحدة.

وقد تزامن ذلك مع انتقادات أخرى من الزعماء الأوروبيين لسياسات إدارة ترامب، حيث أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تحترم القواعد والشراكات الراسخة.

