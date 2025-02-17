اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية الشرقية والوجة البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الأثنين، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة.